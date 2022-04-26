Лазерный 120-дюймовый телевизор с ценой более 18 000 долларов. Представлен Hisense Laser TV 120L9-Pro

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Компания Hisense выпустила Laser TV 120L9-Pro — первый в мире, по заверению производителя, 120-дюймовый лазерный телевизор.





Как и в случае с другими лазерными телевизорами Hisense (и не только), корректнее говорить о лазерном проекторе и светоотражающем экране. Это далеко не первый подобный продукт в ассортименте производителя, но первый с экраном такой диагонали.

Hisense отмечает 107-процентный охват цветового пространства BT.2020, что эквивалентно охвату DCI-P3 на 151%. Также система оснащена панорамной акустикой Manhattan.

Как говорит источник, чтобы подчеркнуть роскошь телевизора, Hisense 120L9-Pro изготовлен из североамериканского чёрного ореха, а позолота используется для идеального сочетания металла и дерева.

Цена новинки составляет около 18 300 долларов. Также с тем же названием доступна и 110-дюймовая модель, причём она более чем вдвое дешевле — 7620 долларов.