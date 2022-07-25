Лазерная маркировка ровера Perseverance поможет NASA изучить магнитное поле на Марсе

«Написанная» ровером Perseverance на образце марсианской породы буква поможет ученым NASA исследовать магнитное поле Красной планеты.
В рамках изучения атмосферы и поверхности Марса Perseverance лазером выбил три точки, мысленно соединяемые в крошечную букву L, на обломке породы. Для этого специалистам NASA с Земли пришлось отправить 125 активационных команд, передает Planet Today.
По словам исследователя Роджера Винса, буква размером буквально в пару миллиметров поспособствует фиксации положения породы в пространстве. В дальнейшем это поможет разобраться с положением линий магнитного поля Красной планеты.