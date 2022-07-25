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Лазерная маркировка ровера Perseverance поможет NASA изучить магнитное поле на Марсе

Лазерная маркировка ровера Perseverance поможет NASA изучить магнитное поле на Марсе
unsplash.com

«Написанная» ровером Perseverance на образце марсианской породы буква поможет ученым NASA исследовать магнитное поле Красной планеты.

В рамках изучения атмосферы и поверхности Марса Perseverance лазером выбил три точки, мысленно соединяемые в крошечную букву L, на обломке породы. Для этого специалистам NASA с Земли пришлось отправить 125 активационных команд, передает Planet Today.

По словам исследователя Роджера Винса, буква размером буквально в пару миллиметров поспособствует фиксации положения породы в пространстве. В дальнейшем это поможет разобраться с положением линий магнитного поля Красной планеты.

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