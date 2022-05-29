Лазарев признался, что осознал всю боль от отмены русской культуры

Лазарев отметил, что осознал всю боль во время работы над записью сказок. Певец возмутился тем, что за границей отменяют произведения Пушкина, Достоевского, Чехова и других русских писателей. По мнению исполнителя, подобные меры не принесут ничего хорошего.