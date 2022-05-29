Лазарев признался, что осознал всю боль от отмены русской культуры

Певец Сергей Лазарев поделился своими мыслями насчет отмены русской культуры во всем мире. Артист признался, что подобная тенденция приносит ему много боли.
Лазарев отметил, что осознал всю боль во время работы над записью сказок. Певец возмутился тем, что за границей отменяют произведения Пушкина, Достоевского, Чехова и других русских писателей. По мнению исполнителя, подобные меры не принесут ничего хорошего.
«Запреты концертов, выставок и спектаклей — полное обнуление великого наследия наших предков! Разве можно перечеркнуть все то прекрасное, что создавало не одно предшествующее поколение — для нас с вами, для наших детей?!» — написал певец в своем Telegram-канале.
Также Лазарев добавил, что в русских сказках рассказывается много житейских мудростей. Кроме того, произведения формируют у детей понимание любви. Артист призвал в непростые времена держаться за культурное наследие и творчество.