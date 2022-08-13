Новости0

Лайму Вайкуле проверят на упалату налогов в России

Лайму Вайкуле проверят на упалату налогов в России
globallookpress/Aleksandr Gusev

Латвийская певица Лайма Вайкуле может скрывать доходы от концертной деятельности в России, чтобы уклоняться от налогов. Об этом сказал глава Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

По его словам, некоторые приезжие артисты специально не сообщают о доходах, чтобы не платить с них налоги в стране.

«Но часто случается, артисты говорят, что приехали не работать, а на день рождения к друзьям или знакомым. Мол, нас попросили спеть, и мы за это ничего не получили», — сообщил Хаминский, передает «Московский комсомолец».

Он еще в 2018 году обратился к МВД России с просьбой проверить заработки Вайкуле. После этого певица заметно сократила концертную деятельность.

вайкуле налоги хаминский
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.