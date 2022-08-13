Лайму Вайкуле проверят на упалату налогов в России

Латвийская певица Лайма Вайкуле может скрывать доходы от концертной деятельности в России, чтобы уклоняться от налогов. Об этом сказал глава Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.
По его словам, некоторые приезжие артисты специально не сообщают о доходах, чтобы не платить с них налоги в стране.
«Но часто случается, артисты говорят, что приехали не работать, а на день рождения к друзьям или знакомым. Мол, нас попросили спеть, и мы за это ничего не получили», — сообщил Хаминский, передает «Московский комсомолец».
Он еще в 2018 году обратился к МВД России с просьбой проверить заработки Вайкуле. После этого певица заметно сократила концертную деятельность.