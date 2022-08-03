Лайма Вайкуле рассказала про концерты в России после инцидента с флагом Украины

Эстрадная певица Лайма Вайкуле прокомментировала возможность концертов в России. До этого она обозначила свое отношение к спецоперации на Украине и рассказала, сообщает издание teleprogramma.pro.
Зрители выступления Вайкуле в Литве удивились, увидев перфоманс певицы. Она вышла на сцену с флагом Украины, чем продемонстрировала свою политическую позицию. Артистка На ее взгляд, с эмоциональной точки зрения проведение концертов в РФ будет затруднительным.
Вайкуле уточнила, что имеет гражданство Латвии и ее позиция не должна шокировать публику. Артистка добавила, что если бы хотела молчать, она бы это и делала.