Лайма Вайкуле рассказала про концерты в России после инцидента с флагом Украины

Зрители выступления Вайкуле в Литве удивились, увидев перфоманс певицы. Она вышла на сцену с флагом Украины, чем продемонстрировала свою политическую позицию. Артистка На ее взгляд, с эмоциональной точки зрения проведение концертов в РФ будет затруднительным.