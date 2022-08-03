Лайма Вайкуле на концерте в Литве показала свое истинное отношение к россиянам

Напомним, в 2018 году артистка уже показывала свое негативное отношение к стране, благодаря которой получила свою популярность и любовь. Вайкуле еще тогда заявила, что никогда не признает Крым российским и не будет давать концерты на полуострове. Однако фанаты простили певицу тогда.