Лайма Вайкуле на концерте в Литве показала свое истинное отношение к россиянам

Поступок Лаймы Вайкуле на концерте в Литве вызвал непонимание и очень разочаровал российских поклонников певицы.
Известная российская исполнительница латышского происхождения Лайма Вайкуле на концерте курорта Паланга в Литве вышла на сцену с флагом Украины. При этом она заявила, что не намерена больше выступать в России. Выходку Вайкуле многие посчитали форменным предательством. На этот раз манерную блондинку поклонники вряд ли простят.
Напомним, в 2018 году артистка уже показывала свое негативное отношение к стране, благодаря которой получила свою популярность и любовь. Вайкуле еще тогда заявила, что никогда не признает Крым российским и не будет давать концерты на полуострове. Однако фанаты простили певицу тогда.
Ранее журналист Михаил Шахназаров прокомментировал заявление латвийской актрисы и певицы Лаймы Вайкуле о хорошем отношении к русским в странах Прибалтики.