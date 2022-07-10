Лайма Вайкуле могла привлечь зрителей на концерт новостями о рецидиве рака

«Это пиар? Тогда это самое настоящее дно. Хотя мы живем в такое время, когда все ставки хороши. Деньги никогда не пахнут, и ты можешь пиариться на самом святом, сакральном, эмоциональном, потому что деньги нужны здесь и сейчас», — заявил он в эфире своего YouTube-канала.