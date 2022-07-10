Лайма Вайкуле могла привлечь зрителей на концерт новостями о рецидиве рака

Певица Лайма Вайкуле могла использовать новости о рецидиве рака с целью пиара концерта. С таким заявлением выступил блогер Anton S.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой у Вайкуле произошел рецидив рака и она не может ходить. Сама артистка данные слухи опровергла. Затем выяснилось, что певица скоро даст концерт. Anton S считает, что такое совпадение неслучайно.
«Это пиар? Тогда это самое настоящее дно. Хотя мы живем в такое время, когда все ставки хороши. Деньги никогда не пахнут, и ты можешь пиариться на самом святом, сакральном, эмоциональном, потому что деньги нужны здесь и сейчас», — заявил он в эфире своего YouTube-канала.
Anton S напомнил, как год назад певица МакSим лежала в коме после коронавируса, а спустя время вернулась к концертной деятельности. Как отметил блогер, тогда многие подозревали, что артистка пытается привлечь к себе внимание.