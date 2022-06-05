Лавров заявил об отсутствии имен погибших в провокации в Буче

«Три дня спустя после того, как российские военнослужащие вышли из этого района, там жили люди, мэр разъезжал по улицам. И только через трое суток там нашли тела. До сих пор имена погибших в Буче, показанных западными телевизионными каналами и социальными сетями, никто никому не предъявил. Это в очередной раз показывает, что Запад не хочет никому предъявлять никаких фактов», — добавил министр.