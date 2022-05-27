Лавров заявил, что Запад умножил на ноль собственные обещания «единого мира с Россией»

Обещания, данные Западом России около 30 лет назад, оказались ложью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, сейчас маски сброшены.
«Запад объявил нам, объявил всему Русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает. Доходит до абсурда. Это та самая культура «отмены России» и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Пушкин, Достоевский, Толстой. Гонениям подвергаются отечественные деятели культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу страну», — убежден российский дипломат.
Лавров считает, что Запад нарушил обещания, данные России после распада Советского Союза. Тогда западные политики пели «ангельские песни» молодой демократии, однако на поверку, спустя несколько десятилетий, стало понятно, что все это оказалось обманом.
«Можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго. Мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны об общечеловеческих ценностях, необходимости выстраивать единую Европу в качестве общего дома от Атлантики до Тихого океана. Теперь мы видим какова цена этим словословиям», — резюмировал Лавров.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что не удовлетворен уровнем русофобии на Украине.