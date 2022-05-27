Лавров заявил, что Запад умножил на ноль собственные обещания «единого мира с Россией»

«Можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго. Мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны об общечеловеческих ценностях, необходимости выстраивать единую Европу в качестве общего дома от Атлантики до Тихого океана. Теперь мы видим какова цена этим словословиям», — резюмировал Лавров.