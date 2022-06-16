Лавров заявил, что все попытки Украины ударить по Крымскому мосту потерпят крах

«Про Керченский мост уже кто-то из его (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) “говорящих голов”, я не знаю, чем там они разговаривают, уже произнес угрозу про Крымский мост. Вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — сказал Лавров в интервью НТВ.