Лавров заявил, что все попытки Украины ударить по Крымскому мосту потерпят крах

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал высказывания украинских политических и военных деятелей о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту. По словам Лаврова, все подобные угрозы встают на учет, а любая попытка осуществить планы потерпит крах.
«Про Керченский мост уже кто-то из его (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) “говорящих голов”, я не знаю, чем там они разговаривают, уже произнес угрозу про Крымский мост. Вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — сказал Лавров в интервью НТВ.
Ранее «Народные Новости» сообщили, что генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост после поставки очередной партии западного оружия станет «целью номер один».