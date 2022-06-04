Лавров: Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой

«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день (после встречи делегаций в Стамбуле) Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», — заявил глава МИД России.