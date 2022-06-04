Лавров: Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой

Руководство западных государства запретило правительству Украины продолжать переговоры с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
Дипломат отметил, что такое требование Запад выдвинул через день после проведения встречи украинской и российской сторон в Стамбуле, состоявшейся 29 марта. По словам Лаврова, это демонстрирует, какие перспективы имеются у диалога между Москвой и Киевом.
«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день (после встречи делегаций в Стамбуле) Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», — заявил глава МИД России.
Лавров добавил, что после этого позиция Киева по кризису на Украине существенно изменилась. Так, власти страны серьезно ужесточили свою позицию, а также устроили провокацию в Буче.