...
    В тренде

    Лавров: Запад не смог найти предателей среди российских дипломатов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лавров: Запад не смог найти предателей среди российских дипломатов

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    MFA Russia/via Globallookpress.com

    Среди российских дипломатов предателей нет. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

    Запад предпринимал попытки найти среди дипломатов РФ тех, кто предаст Родину, однако сделать ему это не удалось. По словам министра, представители России добросовестно выполняют свою работу.

    «В соответствии с требованием времени мы добросовестно выполняем наши профессиональные обязанности, в полном объеме. Предателей среди дипломатов найти не удалось. Хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за заграницы, да и внутри страны тоже», — отметил Лавров.

    Ранее глава МИД РФ заявил, что Запад ведет против Москвы «гибридную войну», конец которой спрогнозировать трудно. По его словам, мир ощутит все ее последствия на себе.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.