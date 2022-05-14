Лавров: Запад не смог найти предателей среди российских дипломатов

«В соответствии с требованием времени мы добросовестно выполняем наши профессиональные обязанности, в полном объеме. Предателей среди дипломатов найти не удалось. Хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за заграницы, да и внутри страны тоже», — отметил Лавров.