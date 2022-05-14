Лавров: Запад не смог найти предателей среди российских дипломатов

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Среди российских дипломатов предателей нет. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
Запад предпринимал попытки найти среди дипломатов РФ тех, кто предаст Родину, однако сделать ему это не удалось. По словам министра, представители России добросовестно выполняют свою работу.
«В соответствии с требованием времени мы добросовестно выполняем наши профессиональные обязанности, в полном объеме. Предателей среди дипломатов найти не удалось. Хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за заграницы, да и внутри страны тоже», — отметил Лавров.
Ранее глава МИД РФ заявил, что Запад ведет против Москвы «гибридную войну», конец которой спрогнозировать трудно. По его словам, мир ощутит все ее последствия на себе.