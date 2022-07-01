Лавров: Запад начинает осознавать невозможность создания глобальной безопасности без РФ

Некоторые западные лидеры начинают понимать, что без Москвы и Минска обеспечить глобальную безопасность невозможно. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров 30 июня провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Надо думать об общеевропейском сотрудничестве. Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь, в нынешних условиях трудно себе вообразить, но то, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно – это факт. И вот это начинают многие понимать», — отметил глава российского МИД.
Ранее стало известно, что Лавров провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе беседы они обсудили продовольственную безопасность.