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Лавров: Запад начинает осознавать невозможность создания глобальной безопасности без РФ

Лавров: Запад начинает осознавать невозможность создания глобальной безопасности без РФ
MFA Russia/via Globallookpress.com

Некоторые западные лидеры начинают понимать, что без Москвы и Минска обеспечить глобальную безопасность невозможно. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров 30 июня провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Надо думать об общеевропейском сотрудничестве. Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь, в нынешних условиях трудно себе вообразить, но то, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно – это факт. И вот это начинают многие понимать», — отметил глава российского МИД.

Ранее стало известно, что Лавров провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе беседы они обсудили продовольственную безопасность.

Белоруссия Лавров Лукашенко МИД Минск Россия
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