Лавров: ВС России освободили «Азовсталь» с минимальными потерями

«Мариуполь, “Азовсталь” — все задачи были решены, и с минимальными потерями. Вы знаете, что президент Владимир Путин отдал приказ не штурмовать “Азовсталь”. В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона “Азов” просто сдались», — сообщил Лавров.