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Лавров: ВС России освободили «Азовсталь» с минимальными потерями

Лавров: ВС России освободили «Азовсталь» с минимальными потерями
Cover Images/Keystone Press Agency

Все задачи, поставленные в ходе российской спецоперации на заводе «Азовсталь», были решены с минимальными потерями. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Радио и телевидению Республики Сербской».

Соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин, добавил глава МИД. В итоге российским военным удалось взять всех боевиков из нацбатальона «Азов»* (против членов группировки в России возбуждены уголовные дела) в плен.

«Мариуполь, “Азовсталь” — все задачи были решены, и с минимальными потерями. Вы знаете, что президент Владимир Путин отдал приказ не штурмовать “Азовсталь”. В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона “Азов” просто сдались», — сообщил Лавров.

Глава МИД также рассказал, что на Украине порядка десяти лет работали сотрудники ЦРУ и британских спецслужб. Они, по его словам, управляли страной.

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
азовсталь Лавров Мариуполь минимальные потери спецоперация Украина
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