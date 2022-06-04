Лавров: ВС России освободили «Азовсталь» с минимальными потерями

Все задачи, поставленные в ходе российской спецоперации на заводе «Азовсталь», были решены с минимальными потерями. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Радио и телевидению Республики Сербской».
Соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин, добавил глава МИД. В итоге российским военным удалось взять всех боевиков из нацбатальона «Азов»* (против членов группировки в России возбуждены уголовные дела) в плен.
«Мариуполь, “Азовсталь” — все задачи были решены, и с минимальными потерями. Вы знаете, что президент Владимир Путин отдал приказ не штурмовать “Азовсталь”. В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона “Азов” просто сдались», — сообщил Лавров.
Глава МИД также рассказал, что на Украине порядка десяти лет работали сотрудники ЦРУ и британских спецслужб. Они, по его словам, управляли страной.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела