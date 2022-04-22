Лавров усомнился в заинтересованности Украины в переговорах с Россией

Глава МИД выступил на пресс-конференции по итогам встречи с

коллегой из Казахстана Мухтаром

Тлеуберди. По словам Лаврова, заявления Киева создают впечатление, что

украинская власть не заинтересована в переговорах и уже смирилась со своей

судьбой.