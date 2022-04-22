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    Лавров усомнился в заинтересованности Украины в переговорах с Россией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лавров усомнился в заинтересованности Украины в переговорах с Россией

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    MFA Russia/via Globallookpress.com

    Переговоры российской и украинской делегаций продвигаются
    медленно. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Глава МИД выступил на пресс-конференции по итогам встречи с
    коллегой из Казахстана Мухтаром
    Тлеуберди. По словам Лаврова, заявления Киева создают впечатление, что
    украинская власть не заинтересована в переговорах и уже смирилась со своей
    судьбой.

    Он также
    прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что
    уничтожение украинских военных на заводе «Азовсталь» поставит точку в диалоге.

    «Никаких ультиматумов не терпим. Я не могу квалифицировать
    каким-либо образом заявление президента Зеленского, я не уверен, что он
    понимает, о чем идет речь», – добавил Лавров.

    Министр обратил внимание, что переговорный процесс
    застопорился после того, как Россия передала украинской стороне предложения по
    урегулированию конфликта.

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