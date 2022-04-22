Лавров усомнился в заинтересованности Украины в переговорах с Россией

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Переговоры российской и украинской делегаций продвигаются
медленно. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД выступил на пресс-конференции по итогам встречи с
коллегой из Казахстана Мухтаром
Тлеуберди. По словам Лаврова, заявления Киева создают впечатление, что
украинская власть не заинтересована в переговорах и уже смирилась со своей
судьбой.
Он также
прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что
уничтожение украинских военных на заводе «Азовсталь» поставит точку в диалоге.
«Никаких ультиматумов не терпим. Я не могу квалифицировать
каким-либо образом заявление президента Зеленского, я не уверен, что он
понимает, о чем идет речь», – добавил Лавров.
Министр обратил внимание, что переговорный процесс
застопорился после того, как Россия передала украинской стороне предложения по
урегулированию конфликта.