Лавров: Украине и Молдове уготовили участь быть статистами для западного кукловода

«Актеры готовы, у них есть навыки, обретенные еще в “Квартале 95”, они смогут и пафосные тексты озвучить не хуже, чем уже подзабытая Грета Тунберг, да и на музыкальных инструментах сыграть, если надо. Актеры хорошие: вспомните, как убедительно Владимир Зеленский сыграл демократа в “Слуге народа”, борца с коррупцией, против дискриминации русских и вообще «за все хорошее», – написал Лавров.