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Лавров: Украина продает американские Stinger и Javelin на черном рынке

Лавров: Украина продает американские Stinger и Javelin на черном рынке
Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина активно продает американские противотанковые системы Stinger и Javelin на черном рынке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости

Напомним, ранее стали известна стоимость, в которую украинские продавцы оценивают американские ПТРК. Так, военнослужащие ВСУ через даркнет продают комплексы Javelin за 30 тысяч долларов. Судя по кадрам оружия, прикрепленным к объявлению, речь идет о б/у установках. Примечательно, что продавец указал локацию Киев.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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