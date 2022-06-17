Лавров: Украина продает американские Stinger и Javelin на черном рынке

Украина активно продает американские противотанковые системы Stinger и Javelin на черном рынке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости
Напомним, ранее стали известна стоимость, в которую украинские продавцы оценивают американские ПТРК. Так, военнослужащие ВСУ через даркнет продают комплексы Javelin за 30 тысяч долларов. Судя по кадрам оружия, прикрепленным к объявлению, речь идет о б/у установках. Примечательно, что продавец указал локацию Киев.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.