Лавров указал на планы Запада противостоять России до «последнего украинца»

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Западные страны намерены оказывать противостояние России до «последнего украинца». Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
Он обвинил страны НАТО в двойных стандартах и лицемерии из-за их поддержки Киева.
«На Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Все это делается под предлогом “борьбы с вторжением”, а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией “до последнего украинца”», — отметил Лавров.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что фактический отказ Финляндии и Швеции от безъядерного статуса в связи с их намерением вступить в НАТО вызывает вопросы.
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