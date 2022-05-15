Лавров указал на планы Запада противостоять России до «последнего украинца»

«На Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Все это делается под предлогом “борьбы с вторжением”, а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией “до последнего украинца”», — отметил Лавров.