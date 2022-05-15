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    Лавров указал на планы Запада противостоять России до «последнего украинца»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лавров указал на планы Запада противостоять России до «последнего украинца»

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    MFA Russia/via Globallookpress.com

    Западные страны намерены оказывать противостояние России до «последнего украинца». Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

    Он обвинил страны НАТО в двойных стандартах и лицемерии из-за их поддержки Киева.

    «На Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Все это делается под предлогом “борьбы с вторжением”, а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией “до последнего украинца”», — отметил Лавров.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что фактический отказ Финляндии и Швеции от безъядерного статуса в связи с их намерением вступить в НАТО вызывает вопросы.

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