Лавров указал на изоляцию Джонсона собственной политической партией

«Борис Джонсон всей своей деятельностью на посту премьер-министра, да и на посту министра иностранных дел доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами <…> Ушел и ушел. Все говорили, что надо Россию изолировать. Пока собственная партия изолировала Бориса Джонсона», — сказал глава МИД РФ.