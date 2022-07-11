Лавров указал на изоляцию Джонсона собственной политической партией

Британский премьер-министр Борис Джонсон оказался в изоляции из-за своей политики. Такой вывод сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров в ходе министерской встречи «Большой двадцатки», которая проходит на Бали, отметил, что собственный кабинет министров изолировал Джонсона.
«Борис Джонсон всей своей деятельностью на посту премьер-министра, да и на посту министра иностранных дел доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами <…> Ушел и ушел. Все говорили, что надо Россию изолировать. Пока собственная партия изолировала Бориса Джонсона», — сказал глава МИД РФ.
Ранее Лавров, комментируя возможные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что Россия ни за кем бегать не собирается.