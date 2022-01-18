Лавров указал Бербок на контрпродуктивность процесса политизации «Северного потока — 2»

Лавров указал Бербок на контрпродуктивность процесса политизации «Северного потока — 2» Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в рамках переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что попытки политизации проекта «Северный поток — 2» не продуктивны.

Стоит отметить, что визит немецкого дипломата состоялся впервые в качестве главы МИД государства. Переговоры прошли по приглашению Москвы. Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, в том числе гарантии безопасности и пути деэскалации напряженности на территории Украины.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон вместе с коллегами из Берлина работает над замедлением ввода в эксплуатацию «Северного потока». По ее словам, Германия уже сделала ряд шагов в этом направлении.

 
загрузка...
 
Бербок Лавров СП-2
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru