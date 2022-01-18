Лавров указал Бербок на контрпродуктивность процесса политизации «Северного потока — 2»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в рамках переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что попытки политизации проекта «Северный поток — 2» не продуктивны.

Стоит отметить, что визит немецкого дипломата состоялся впервые в качестве главы МИД государства. Переговоры прошли по приглашению Москвы. Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, в том числе гарантии безопасности и пути деэскалации напряженности на территории Украины.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон вместе с коллегами из Берлина работает над замедлением ввода в эксплуатацию «Северного потока». По ее словам, Германия уже сделала ряд шагов в этом направлении.

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