Лавров тремя словами объяснил желание Зеленского встретиться с Путиным

Газета Financial Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Причину объяснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Дипломат в среду провел беседу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. По итогам обсуждений Лавров выразил мнение, что Зеленский хочет «встречу ради встречи».
«Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — сказал глава МИД РФ.
Сенатор Сергей Цеков заявил, что российско-украинские переговоры были приостановлены из-за стран Запада. По его словам, диалог возобновится, когда в Киеве поймут, что «они ни в каком виде страну спасти не смогут».