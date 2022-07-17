Лавров: США пытаются оправдаться за деятельность биолабораторий на Украине

У Соединенных Штатов нет доказательств «мирного характера» биолабораторий на территории Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств – никаких», – написал министр в статье для газеты «Известия».
Лавров отметил, что документы по соответствующей теме уже направлены в Совбез ООН и Вашингтон, начата процедура получения разъяснений в соответствии с КБТО.
Ранее он отмечал, что санкции против России начали играть против авторов ограничительных мер. А также подчеркнул, что внешняя политика коллективного Запада — это «театр одного актера», пишет телеканал «360″.