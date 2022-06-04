Лавров спрогнозировал нищету в странах Европы из-за антироссийских санкций

Европа столкнулась с ростом инфляции и ухудшением уровня жизни из-за антироссийских санкций. В ближайшее время многим европейцам грозит нищета, допустил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Вместе с этим европейское руководство продолжает тратить десятки миллиардов долларов и евро на военную помощь Украине, напомнил министр. В качестве примера Лавров привел Германию, власти которой готовы оставить свое население без финансовой поддержки ради милитаризации страны.
«В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие “новые бедные”. Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета», — отметил глава МИД в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
Москва потеряла веру в надежность стран Запада и стала более самостоятельной. За счет санкций, введенных в 2014 году, Россия сумела превратиться в крупнейшую сельскохозяйственную державу, заключил Лавров.