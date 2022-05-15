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    Лавров сообщил, что все самостоятельные страны оказались под ударом Белого дома

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лавров сообщил, что все самостоятельные страны оказались под ударом Белого дома

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    MFA Russia/ Global Look Press

    Страны, которые могут проводить самостоятельную политику, оказались под ударом Белого дома. Такой вывод сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Лавров принял участие в XXX Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. В ходе выступления он заявил, что Соединенные Штаты Америки могут нанести удар по любой стране, которая не согласна с позицией Вашингтона.

    «Несогласных будут наказывать. Понятно, что не только Россию, тем более, что мы дадим сдачу. Под ударом все, кто способен проводить самостоятельную политику», — сказал он. 

    Ранее глава российского МИД рассказал, что Запад ведет против России гибридную войну, конец которой спрогнозировать трудно. Лавров отметил, что ее последствия ощутит весь мир.

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