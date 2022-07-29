Лавров сообщил о желании арабских и азиатских стран стать членами ШОС

Напомним, что встреча министров иностранных дел стран ШОС состоялась 29 июля в Ташкенте. Саммит лидеров организации пройдет в Самарканде с 15 по 16 сентября.

Лавров также рассказал, что лидеры Организации на предстоящем саммите намерены обсудить вопросы активизации торговли в национальных валютах.

Несколько арабских и азиатских государств изъявили желание стать членами Шанхайской организации сотрудничества. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.