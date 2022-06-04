Лавров сообщил о требовании НАТО к России не лезть в дела Альянса

Вопросы расширения Североатлантического альянса не являются делом России. Такое заявление сделали представители НАТО, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
По мнению российского дипломата, данное требование Альянса является прямым и крайне грубым. Как отметил Лавров, в НАТО призвали Москву не лезть в вопросы расширения военного блока, а также потенциального участия Украины в нем.
«Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины — это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», — заявил министр иностранных дел.
Лавров также рассказал, что Запад запретил Украине проводить какие-либо переговоры с Россией. По словам дипломата, такое требование страны выдвинули Киеву после мартовских переговоров в Стамбуле.