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Лавров шуткой про алкоголь прокомментировал высадку деревьев в Эфиопии

Лавров шуткой про алкоголь прокомментировал высадку деревьев в Эфиопии
MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про алкоголь после того, как посадил дерево на территории посольства в Эфиопии. Видео с мероприятия опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Согласно полученной информации, министры России и Эфиопии посадили деревья в честь дружбы. Лавров в ходе мероприятия поинтересовался, как называется растение.

«Саса. Что-то вроде можжевельника», – подсказала корреспондент RT Мария Финошина.

«Значит джин будем делать, да?» – пошутил Лавров.

Ранее Мария Захарова опубликовала видео со встречи министров в МИД Эфиопии. Сергей Лавров принял участие в церемонии приготовления кофе, передает RT.

алкоголь Лавров МИД Россия эфиопия
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