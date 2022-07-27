Лавров шуткой про алкоголь прокомментировал высадку деревьев в Эфиопии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про алкоголь после того, как посадил дерево на территории посольства в Эфиопии. Видео с мероприятия опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Согласно полученной информации, министры России и Эфиопии посадили деревья в честь дружбы. Лавров в ходе мероприятия поинтересовался, как называется растение.
«Саса. Что-то вроде можжевельника», – подсказала корреспондент RT Мария Финошина.
«Значит джин будем делать, да?» – пошутил Лавров.
Ранее Мария Захарова опубликовала видео со встречи министров в МИД Эфиопии. Сергей Лавров принял участие в церемонии приготовления кофе, передает RT.