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Лавров: «Северный поток — 2» полностью готов покрыть все нужды Европы в сфере энергетики

Лавров: «Северный поток — 2» полностью готов покрыть все нужды Европы в сфере энергетики
MFA Russia/ Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации и его транзитные мощности могут полностью удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики.

Лавров отметил, что «Северный поток — 2» в настоящий момент не функционирует из-за ЕС по политическим причинам.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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