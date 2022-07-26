Лавров: «Северный поток — 2» полностью готов покрыть все нужды Европы в сфере энергетики

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации и его транзитные мощности могут полностью удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики.
Лавров отметил, что «Северный поток — 2» в настоящий момент не функционирует из-за ЕС по политическим причинам.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.