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Лавров саркастично ответил на нежелание Блинкена фотографироваться с ним на встрече G20

Лавров саркастично ответил на нежелание Блинкена фотографироваться с ним на встрече G20
MFA Russia/ Global Look Press

На встрече глав МИД стран-участников G20 госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от общего фото с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Российский дипломат позже прокомментировал эту ситуацию.

Журналисты задали Лаврову вопрос, как он относится к тому, что американский коллега не захотел с ним фотографироваться. На что министр с сарказмом ответил, что никого и не приглашал.

«А я никого фотографироваться не приглашал», — сказал он.

Организаторы саммита G20 решили посадить министра иностранных дел России Сергея Лаврова рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии. Сам глава МИД прибыл на встречу за несколько минут до начала.  

Блинкен Лавров саммит g20
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