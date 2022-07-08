Лавров саркастично ответил на нежелание Блинкена фотографироваться с ним на встрече G20

На встрече глав МИД стран-участников G20 госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от общего фото с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Российский дипломат позже прокомментировал эту ситуацию.
Журналисты задали Лаврову вопрос, как он относится к тому, что американский коллега не захотел с ним фотографироваться. На что министр с сарказмом ответил, что никого и не приглашал.
«А я никого фотографироваться не приглашал», — сказал он.
Организаторы саммита G20 решили посадить министра иностранных дел России Сергея Лаврова рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии. Сам глава МИД прибыл на встречу за несколько минут до начала.