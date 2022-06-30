Лавров: Россия ждет реакции Норвегии на запрос в связи с ситуацией вокруг Шпицбергена

«Мы хотим посмотреть, как Норвегия отреагирует на наши обращения, сделанные сразу же после того, как произошел инцидент. Мы направили официальный запрос с настоятельным требованием объяснить, как все это сочетается с обязательствами Норвегии по договору о Шпицбергене 1920 года», — заявил дипломат