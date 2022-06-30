Лавров: Россия ждет реакции Норвегии на запрос в связи с ситуацией вокруг Шпицбергена

Россия ждет реакции Норвегии на официальный запрос в связи с ситуацией вокруг блокировки доставки грузов на Шпицберген. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
«Мы хотим посмотреть, как Норвегия отреагирует на наши обращения, сделанные сразу же после того, как произошел инцидент. Мы направили официальный запрос с настоятельным требованием объяснить, как все это сочетается с обязательствами Норвегии по договору о Шпицбергене 1920 года», — заявил дипломат
Напомним, что Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг». МИД страны отклонил запрос на транспортировку. Обычно она осуществлялась из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП, а затем морским путем в Баренцбург.