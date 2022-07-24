Лавров: Россия спасет украинцев от антинародного режима

Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в штаб-квартире Лиги арабских государств.
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что российский и украинский народы продолжат жить вместе.
«Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима», — подчеркнул министр.
Ранее Сергей Лавров вызвал смех у зарубежных журналистов, пошутив, что Запад запрещает его фотографировать.