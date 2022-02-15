Лавров: Россия опубликует ответ на предложения НАТО и США по гарантиям безопасности

Лавров: Россия опубликует ответ на предложения НАТО и США по гарантиям безопасности Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Российская реакция на ответы США и НАТО на предложения по безопасности будет опубликована, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с польским коллегой Збигневом Рау, передает РИА Новости.

«Насчет опубликования, там сейчас должны быть протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего», — заявил дипломат.

Источник уточняет, что накануне во время встречи с президентом Владимиром Путиным глава МИД также сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности уже сформулирована. Как отметил Лавров, документ занимает десять страниц.

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