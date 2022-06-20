Лавров: Россия не станет соблюдать изобретенные США правила

Соединенные Штаты не смогут заставить Россию играть по своим правилам. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».
Глава МИД также отметил, что американские поставки вооружений Киеву не смогут повлиять на позицию Москвы на международной арене.
«Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», — заявил Лавров.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что Запад пытается подорвать стабильность в Молдавии по примеру Украины.