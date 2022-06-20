Лавров: Россия не станет соблюдать изобретенные США правила

«Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», — заявил Лавров.