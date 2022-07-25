Лавров: Россия не имеет предубеждений по продолжению мирных переговоров с Киевом

Россия не имеет предубеждений относительно возобновления мирных переговоров для разрешения украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая в Каире по итогам встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сама возможность мирного разрешения противоречий отвергается не Кремлем.
«У России нет предубеждений в том, чтобы возобновить переговоры с Киевом по более широкому кругу вопросов, но это зависит не от нас», — констатировал Лавров.
Ранее глава МИД исключил возможность дипломатического разрешения кризиса на данном этапе по вине Украины. Лавров объяснил свою позицию тотальной зависимостью Киева от Вашингтона.