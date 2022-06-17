Лавров: Россия начала спецоперацию на Украине из-за отсутствия другого выхода

Запад проигнорировал многократные попытки России донести свою позицию по Украине. В связи с этим Москва была вынуждена начать военную спецоперацию, заявил глава МИД РФ Сергей Ларов.
Дипломат добавил, что ни о каком вторжении на украинскую территорию речи не идет.
«Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим, чей президент Владимир Зеленский заявил еще в сентябре 2021 года (Вы не сообщали об этом своим зрителям?), что, если кто-то чувствует себя на Украине русским человеком, пусть уезжает в Россию», — заявил министр в беседе с журналистами BBC Russia.
По словам Лаврова, украинские войска по приказу Киева атакуют мирные города западным оружием, как это было в 2014 году. Также он напомнил о реакции Зеленского на признание «Азова»* (против бойцов организации в РФ возбуждены уголовные дела) экстремистской организацией. Узнав эту информацию, президент Украины лишь пожал плечами, ответив, что в стране много таких батальонов, пишет URA.RU.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела