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Лавров: Россия будет полагаться на себя и надежных союзников

Лавров: Россия будет полагаться на себя и надежных союзников
MFA Russia/ Global Look Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с очередным заявлением. Теперь Россия будет полагаться только на себя и те страны, которые смогли доказать свою надежность.

России предстоит перестать зависеть от поставок любых товаров из западных стран. Москва будет рассматривать возможность укрепления экономических связей с Пекином.

«Россия будет полагаться только на себя и те страны, которые доказали свою надежность и не “пляшут под чужую дудку”», — заявил министр внутренних дел.

По словам Сергея Лаврова, если Запад захочет сделать России какие-либо предложения по возобновлению отношений, то власти серьезно об этом подумают. Ненадежные партнеры Москве теперь не нужны, передает телеканал «360».

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