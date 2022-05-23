Лавров: Россия будет полагаться на себя и надежных союзников

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с очередным заявлением. Теперь Россия будет полагаться только на себя и те страны, которые смогли доказать свою надежность.
России предстоит перестать зависеть от поставок любых товаров из западных стран. Москва будет рассматривать возможность укрепления экономических связей с Пекином.
«Россия будет полагаться только на себя и те страны, которые доказали свою надежность и не “пляшут под чужую дудку”», — заявил министр внутренних дел.
По словам Сергея Лаврова, если Запад захочет сделать России какие-либо предложения по возобновлению отношений, то власти серьезно об этом подумают. Ненадежные партнеры Москве теперь не нужны, передает телеканал «360».