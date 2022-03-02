Лавров рассказал, что ждет Украину после спецоперации России

Глава российской дипломатии Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Аль-Джазира» поделился прогнозом относительно будущего Украины после завершения на территории страны специальной операции Вооруженных сил РФ.

Он высказал мнение о возможном обновлении власти в стране. По словам Лаврова, стоять за выбором нового руководства на Украине должен сам украинский народ, и в нем должны быть «представлены все национальности страны», передает «Свободная пресса».

Также глава МИД РФ высказался о массовых санкциях в отношении россиян, властей и компаний со стороны коллективного Запада. Лавров выразил уверенность в том, что российское государство невозможно изолировать, напомнив, что у него «много друзей». Министр признал «удивление» в Кремле по поводу ограничений в отношении работников культуры, сферы спорта и СМИ.

Лавров также заявил о том, что Донецкая и Луганская народные республики должны быть признаны в пределах нынешних Донецкой и Луганской областей.

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