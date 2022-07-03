Лавров рассказал, что Аллу Пугачеву не хотят приглашать на концерты из-за прайса в 350 тысяч евро

«Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия. “Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду!”» — рассказал продюсер в беседе с порталом PROZVEZD.