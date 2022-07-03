Лавров рассказал, что Аллу Пугачеву не хотят приглашать на концерты из-за прайса в 350 тысяч евро

Продюсер Сергей Лавров уверен, что организаторы корпоративов и концертов не будут приглашать Аллу Пугачеву за сумму, которую она назвала. По его словам, прайс составляет 350 тысяч евро.
При этом Лавров отметил, что помимо ценника, потенциальных заказчиков могут отпугнуть и другие условия, которые часто выдвигает Примадонна, когда не очень хочет выступать.
«Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия. “Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду!”» — рассказал продюсер в беседе с порталом PROZVEZD.
Однако, как считает Лавров, за сумму в 350 тысяч евро исполнительница не нужна прокатчикам. На российской эстраде есть много звезд, которые за выступление просят гораздо меньшие гонорары. Например, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова хотят получить за концерт от 45 тысяч евро, это 2,5 миллиона рублей по текущему курсу.
Отметим, что Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри после начала спецоперации России на Украине уехала в Израиль. По данным СМИ, в Москву она, возможно, вернется к началу учебного года. При этом, как сообщал Telegram-канал «Неопра, блин!», Примадонна купила участок на древнееврейском захоронении Кесарии, который рассчитан на двух человек.