Лавров раскритиковал ЕС за молчание на заявление Порошенко о Минских соглашениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пристыдил Евросоюз. Брюссель никак не стал реагировать на недавнее заявление экс-президента Украины Петра Порошенко.
Бывший глава государства сообщил, что Киев не собирался выполнять Минские соглашения. Лавров напомнил о молчании ЕС в ответ на выпад Порошенко и раскритиковал Евросоюз.
«Мне кажется, это стыдно для серьезных государств, которые хотят заниматься серьезными проблемами сегодняшней политики», — подчеркнул глава МИД России на пресс-конференции.
Отмечается, что министр иностранных дел выступил перед журналистами после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто. Будапешт обратился к Москве с просьбой нарастить объемы поставок газа, сообщает RT.