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Лавров раскритиковал ЕС за молчание на заявление Порошенко о Минских соглашениях

Лавров раскритиковал ЕС за молчание на заявление Порошенко о Минских соглашениях
MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пристыдил Евросоюз. Брюссель никак не стал реагировать на недавнее заявление экс-президента Украины Петра Порошенко.

Бывший глава государства сообщил, что Киев не собирался выполнять Минские соглашения. Лавров напомнил о молчании ЕС в ответ на выпад Порошенко и раскритиковал Евросоюз.

«Мне кажется, это стыдно для серьезных государств, которые хотят заниматься серьезными проблемами сегодняшней политики», — подчеркнул глава МИД России на пресс-конференции.

Отмечается, что министр иностранных дел выступил перед журналистами после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто. Будапешт обратился к Москве с просьбой нарастить объемы поставок газа, сообщает RT.

Евросоюз Лавров Минские соглашения Порошенко
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RusNewsToday24
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