Лавров: Путин не отказывает иностранным коллегам в разговоре или встрече

Президент России Владимир Путин и другие члены руководства страны никогда не отказывают иностранным коллегам в личной встрече или разговоре. Об этом в интервью телеканалу TF1 сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, «всем хорошо известно», что глава государства не отказывает иностранным коллегам в личной встрече или телефонном разговоре. Также поступают глава МИД и «другие члены российского руководства», уточнил Лавров.
«Мы никому не навязываемся. Если кто-то хочет с нами общаться, президент России Владимир Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече», – подчеркнул глава МИД России.
Ранее в Кремле сообщили, что 28 мая состоялись переговоры Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. В рамках беседы стороны обсудили сложившуюся на данный момент ситуацию на Украине.