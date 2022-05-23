Лавров: призывающие победить Россию западные политики забыли историю

«Говорят, что Россия должна “потерпеть поражение”, они должны “победить Россию”, добиться того, чтобы Россия “проиграла на поле боя”. Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие “заклинания”. Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия», — заявил Лавров на выступлении в гимназии им. Е. М. Примакова.