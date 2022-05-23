Лавров: призывающие победить Россию западные политики забыли историю

Западные политики делают ошибочные выводы из своего понимания прошлого, когда призывают победить Россию. К такому выводу пришел глава МИД Сергей Лавров.
Министр допустил, что такие западные чиновники не отличались хорошими оценками в школе. Из-за низкого уровня образованности они не понимают, что в действительности представляет собой Россия.
«Говорят, что Россия должна “потерпеть поражение”, они должны “победить Россию”, добиться того, чтобы Россия “проиграла на поле боя”. Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие “заклинания”. Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия», — заявил Лавров на выступлении в гимназии им. Е. М. Примакова.
Российская сторона не будет терпеть пренебрежительное отношение к себе. Западу неизменно придется признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на жизненные интересы РФ, заключил глава ведомства.