Лавров призвал оставить жителям Украины вопрос проведения референдумов о присоединении к РФ

«Мы с самого начала спецоперации объявили о том, что ее целью является защита гражданских лиц, которые страдают от милитаризации, нацификации своей страны <…>. Люди находятся под таким тоталитарным гнетом. И настроение людей здесь необходимо ставить на первое место, отдавать им полный приоритет. Когда мы объявляли о начале спецоперации, мы сказали, что будем исходить из того, что граждане Украины будут сами определять свою судьбу. Решать им, а не кому-то другому», – подытожил Лавров.