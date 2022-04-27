Лавров призвал оставить жителям Украины вопрос проведения референдумов о присоединении к РФ

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Жители Украины устали находиться под управлением Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Украинцы должны сами определить свою судьбу и решить, в какой стране им жить, сказал министр. Так он прокомментировал вопрос о возможном проведении референдумов о присоединении регионов Украины к России.
«Мы с самого начала спецоперации объявили о том, что ее целью является защита гражданских лиц, которые страдают от милитаризации, нацификации своей страны <…>. Люди находятся под таким тоталитарным гнетом. И настроение людей здесь необходимо ставить на первое место, отдавать им полный приоритет. Когда мы объявляли о начале спецоперации, мы сказали, что будем исходить из того, что граждане Украины будут сами определять свою судьбу. Решать им, а не кому-то другому», – подытожил Лавров.
Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что жители южных регионов Украины имеют право провести референдум о самоопределении. В МИД РФ позже уточнили, что ничего не слышали о подготовке подобных волеизъявлений.