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    Лавров призвал оставить жителям Украины вопрос проведения референдумов о присоединении к РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лавров призвал оставить жителям Украины вопрос проведения референдумов о присоединении к РФ

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    MFA Russia/via Globallookpress.com

    Жители Украины устали находиться под управлением Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. 

    Украинцы должны сами определить свою судьбу и решить, в какой стране им жить, сказал министр. Так он прокомментировал вопрос о возможном проведении референдумов о присоединении регионов Украины к России.

    «Мы с самого начала спецоперации объявили о том, что ее целью является защита гражданских лиц, которые страдают от милитаризации, нацификации своей страны <…>. Люди находятся под таким тоталитарным гнетом. И настроение людей здесь необходимо ставить на первое место, отдавать им полный приоритет. Когда мы объявляли о начале спецоперации, мы сказали, что будем исходить из того, что граждане Украины будут сами определять свою судьбу. Решать им, а не кому-то другому», – подытожил Лавров.

    Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что жители южных регионов Украины имеют право провести референдум о самоопределении. В МИД РФ позже уточнили, что ничего не слышали о подготовке подобных волеизъявлений. 

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