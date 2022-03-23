Лавров предупредил о последствиях введения миротворцев НАТО на Украину

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Если НАТО направит миротворцев на Украину, это будет прямым
столкновением Вооруженных сил России и Альянса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей
Лавров.
Польские СМИ сообщают о подготовке министерством национальной
обороны республики проекта «миротворческой миссии» НАТО на Украине. Причем эту
информацию подтверждают и источники в польском военном ведомстве. Пока речь
идет чисто о миротворцах, которых планируют ввести на территорию соседней
страны.
«Если НАТО направит миротворцев на Украину, это будет прямым
столкновением Вооруженных сил России и Альянса», — заявил Лавров.
Вместе с тем отметим, что газета Times пишет со
ссылкой на западного чиновника, что Великобритания на внеочередном саммите НАТО
в Брюсселе намерена призвать к увеличению поставок вооружений на Украину.
По словам источника, Лондон намерен заявить о «срочной
необходимости» увеличить поставки оружия на Украину, чтобы «улучшить
способность» украинских войск «к сопротивлению».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.