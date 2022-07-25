Лавров: попытки Киева затянуть боевые действия не идут на пользу украинцам

«Мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем больше будет сохраняться сегодняшняя ситуация, которая не идет на пользу, прежде всего, украинскому народу и украинскому государству», — сказал глава дипведомства на пресс-конференции по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.