Лавров: попытки Киева затянуть боевые действия не идут на пользу украинцам

Стремление Киева затягивать боевые действия влечет за собой крайне невыгодную для украинцев ситуацию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, ситуация усугубляется позицией Запада, который оказывает на украинское руководство давление.
«Мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем больше будет сохраняться сегодняшняя ситуация, которая не идет на пользу, прежде всего, украинскому народу и украинскому государству», — сказал глава дипведомства на пресс-конференции по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.
Ранее Лавров также заявлял, что география спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины претерпела некоторых изменений.