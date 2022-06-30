Лавров: основополагающий акт Россия — НАТО продолжает действовать

Россия не инициировала процедуру разрыв основополагающего акта Россия — НАТО, поэтому с юридической точки зрения он продолжает существовать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На саммите НАТО в Мадриде шли громкие и долгие споры относительно прерывания действия соглашения. В результате члены Альянса не пришли к консенсусу и решили оставить эту тему, сообщил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
«В юридическом смысле Основополагающий акт продолжает существовать. Мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения. В НАТО накануне саммита [в Мадриде] шли долгие и громкие дискуссии о том, нужен ли этот Основополагающий акт или лучше от него отказаться. В итоге они решили эту тему не трогать», — объяснил политик.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за ситуации на Украине.