Лавров: основополагающий акт Россия — НАТО продолжает действовать

«В юридическом смысле Основополагающий акт продолжает существовать. Мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения. В НАТО накануне саммита [в Мадриде] шли долгие и громкие дискуссии о том, нужен ли этот Основополагающий акт или лучше от него отказаться. В итоге они решили эту тему не трогать», — объяснил политик.