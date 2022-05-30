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Лавров опроверг заявления о «недомогании» Путина

Лавров опроверг заявления о «недомогании» Путина
MFA Russia/via Globallookpress.com

Заявления о проблемах со здоровьем главы российского государства Владимира Путина не соответствуют действительности. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в ходе беседы с французскими СМИ. Лавров напомнил, что Путин появляется на публике каждый день.

«Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи», — подытожил глава министерства.

Ранее сообщалось, что Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственное правильное решение. К такому выводу пришел российский президент, передает RT.

Лавров Путин слухи состояние здоровья
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