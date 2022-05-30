Лавров опроверг заявления о «недомогании» Путина

Заявления о проблемах со здоровьем главы российского государства Владимира Путина не соответствуют действительности. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в ходе беседы с французскими СМИ. Лавров напомнил, что Путин появляется на публике каждый день.
«Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи», — подытожил глава министерства.
Ранее сообщалось, что Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственное правильное решение. К такому выводу пришел российский президент, передает RT.