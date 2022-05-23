Лавров: опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились на 100%

«Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН об урегулировании на Донбассе. Объяснили еще раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию», — сказал министр.