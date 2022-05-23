Лавров: опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились на 100%

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о планах Запада на Украину. По его словам, все опасения на этот счет подтверждаются, сообщает RT.
«Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН об урегулировании на Донбассе. Объяснили еще раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию», — сказал министр.
По словам Лаврова, в ходе операции все опасения России о том, «что Запад пытался сделать из Украины», стопроцентно подтверждаются.
«Все задачи, которые были поставлены президентом Путиным, прежде всего защита людей, мирных граждан на Украине, прежде всего на Донбассе, недопущение создания на Украине прямых угроз безопасности нашей страны, будут, конечно же, выполнены», — отметил Лавров.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.