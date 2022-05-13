Лавров: ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования на Украине

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Генсек ООН Антониу Гутерриш упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования», — констатировал Лавров.
По его словам, в ООН на протяжении семи лет никак не реагировали на откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила минские договоренности об урегулировании на Востоке Украины.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Антониу Гутерреш высказался о вероятности перемирия на фоне украинского конфликта.
загрузка...