Лавров охарактеризовал подход Зеленского к российско-украинским переговорам как несерьезный

Президент Украины Владимир Зеленский использует несерьезный подход к переговорам Москвы и Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Так глава российского МИД отреагировал на призыв украинского лидера отвести войска на линию 24 февраля для возобновления диалога. По словам Лаврова, это противоречит инициативам, которые киевская делегация выдвинула в ходе мартовских консультаций в Стамбуле.
«Поэтому таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз», — сказал дипломат по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
На Украине с 24 февраля продолжается кампания, направленная на защиту жителей Донбасса от геноцида. Речь идет о спецоперации по денацификации и демилитаризации соседней страны.