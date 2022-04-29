Лавров оценил вероятность завершения спецоперации на Украине к 9 мая

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Российская спецоперация на Украине закончится, когда РФ достигнет поставленных ранее целей. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Таким образом он прокомментировал вопрос журналистов о том, может ли спецоперация завершиться к 9 маю. Интервью с дипломатом транслировал телеканал Al Arabiya.
«Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», — объяснил Лавров.
Глава МИД также отметил, что в настоящий момент переговоры между Россией и Украиной «застопорились». По его словам, это произошло из-за непоследовательной позиции Киева, который показывает себя как нечестного партнера.
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