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    Лавров оценил вероятность завершения спецоперации на Украине к 9 мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лавров оценил вероятность завершения спецоперации на Украине к 9 мая

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    MFA Russia/ Global Look Press

    Российская спецоперация на Украине закончится, когда РФ достигнет поставленных ранее целей. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Таким образом он прокомментировал вопрос журналистов о том, может ли спецоперация завершиться к 9 маю. Интервью с дипломатом транслировал телеканал Al Arabiya.

    «Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», — объяснил Лавров.

    Глава МИД также отметил, что в настоящий момент переговоры между Россией и Украиной «застопорились». По его словам, это произошло из-за непоследовательной позиции Киева, который показывает себя как нечестного партнера.

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